МИД России вызвал посла Румынии

Посла Румынии в Москве Кристиана Истрате вызвали на Смоленскую площадь. Об этом рассказала в четверг, 26 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как уточнила представитель внешнеполитического ведомства, этот вызов связан с решением румынских властей закрыть генконсульство России в Констанце, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что годом ранее официальный Бухарест обвинил Москву в необоснованной и не соответствующей международным правовым нормам высылке дипломатов. Однако российские власти предупреждали, что не оставят без внимания и должной реакции недружественные шаги Румынии, включая решение объявить военного атташе России и его заместителя персонами нон грата.

Новый антироссийский шаг был совершен властями Румынии в мае. Под предлогом падения на румынской территории беспилотника Бухарест, не дожидаясь выяснения причин и обстоятельств случившегося, объявил о закрытии генерального консульства России в Констанце, а главу российской дипмиссии объявил персоной нон грата.