На побережье Венесуэлы рухнул восьмиэтажный отель

Российских туристов не было среди гостей обрушившегося отеля Hotel Edouard на побережье Венесуэлы.

Восьмиэтажная гостиница обрушилась в городе Макуто венесуэльского штата Ла-Гуайра в результате мощного землетрясения, которое произошло накануне. В отеле насчитывалось 106 номеров.

"Организованных туристов из России среди гостей Hotel Edouard в Ла-Гуайре, по предварительной информации, нет", - сказали РИА Новости в РСТ.

Штат Ла-Гуайра не относится к числу популярных туристических направлений у российских путешественников, добавили туроператоры.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса вечером в среду, 24 июня. Магнитуда двух толчков составила 7,2 и 7,5. Метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

По последним данным, погибли как минимум 32 человека, более 700 получили ранения. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения.