Уволенная "за старость" из театра 44-летняя Екатерина Волкова перенесла операцию

Екатерину Волкову в апреле уволили из Театра комедии, в котором она служила 10 лет. Руководство заявило, что актрисе уже 44 года, а она играет молоденьких девушек, мол, это уже слишком бросается в глаза. Других ролей для Волковой не нашлось, ее попросили уйти. Актриса же полагает, что причиной увольнения стали препирательства с художественным руководителем.

Звезда "Ворониных" призналась, что очень сильно переживала из-за сложившейся ситуации. Больше всего ее задела формулировка причины увольнения. Волкова отметила, что худрук так и не понял, насколько болезненны для любой женщины подобные слова.

"Сама до сих пор не могу понять, отпустила я ситуацию или нет, но я про нее забыла. Это как прошлое, оно было, и что-либо вернуть уже невозможно. Мне кажется, что этот человек не извиняется и не понимает, что он не прав", — заявила звезда кино.

После случившегося у Екатерины начались проблемы со здоровьем. У актрисы обнаружили новообразование, которое пришлось удалять хирургическим путем. Врачи отметили, что подобные болезни часто возникают из-за волнений. "Недавно у меня была небольшая операция, и мне тоже сказали, что всё от стресса", — поделилась Волкова с изданием "Антенна-Телесемь".

Сейчас с Екатериной все в порядке. Она восстановилась после операции и получила новую работу. Волкову позвали в труппу Театра сатиры.