Международная федерация футбола (FIFA, ФИФА) разрешила представителям всех национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА, принять участие в первом чемпионате мира среди игроков не старше 15 лет.

Как отмечает "Интерфакс", это открывает возможность участия и российской юношеской сборной поучаствовать в мундиале, который планируют провести с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

Это важное событие для российских футболистов, которым ФИФА еще в 2022 году запретила выступать на турнирах под своей эгидой, руководствуясь политическими соображениями. Наряду с этим России запретили принимать международные соревнования. С тех пор российские футболисты довольствовались товарищескими матчами.

Однако в начале 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино публично признал, что отстранение футболистов и команд из России ничего не дало, лишь породило "еще больше разочарования и ненависти". В Кремле в ответ позитивно расценили сам факт того, что "уже появились рассуждения" о возвращении российских спортсменов в мировой футбол.