Возросло число жертв удара ВСУ по Воронежу

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня выросло до шести человек.

Спасатели нашли тело женщины при разборе завалов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Поисковая операция завершена. Общее число погибших и пострадавших на сегодняшний день составляет 68 человек.

Власти уже начали выплачивать компенсации семьям погибших. Раненые получат финансовую поддержку.

22 июня ВСУ удалили по производственному зданию одного из предприятий в Воронеже. Также повреждения получили 16 домов и несколько автомобилей.

СКР завел уголовное дело о теракте. В Воронежской области с 23 по 25 июня объявили траур.