Лавров назвал главную проблему в отношениях с США: это не политика

Главной проблемой в отношениях России и США является вопрос гражданства детей, которые родились у сотрудников российского консульства на американской территории. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, основной проблемой является не политика: "Вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами".

Лавров назвал недопустимым навязывание семьям российских дипломатов американского гражданства — это означает, что их дети полностью подпадают под действие американского законодательства, чего "не может произойти", сообщает ТАСС.

Наряду с этой проблемой в отношениях России и США остается множество нерешенных вопросов. В частности, в пресс-службе Российского союза туриндустрии напомнили, что оформление американских виз и так недоступно россиянам на территории России — нашим согражданам приходится выезжать за границу и подавать документы через третьи страны.

В попытках восстановления российско-американского диалога стороны обсуждают и взаимодействие в спорте. Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время телефонного разговора поддержал идею российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи в Соединенных Штатах и России между представителями двух государств, которые играют в НХЛ и КХЛ.