Apple удалила из App Store сразу несколько приложений VK

Компания Apple удалила из магазина приложений App Store VK Видео, VK Музыка и VK Мессенджер.

Сейчас сервисы недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Основное приложение VK пока остается доступно для установки. Также из AppStore исчезли "Одноклассники" и Дзен.

Из-за того, что приложения удалили из App Store, пользователи IPhone не получают уведомления о сообщениях на телефон.

В VK отметили, компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках.

"Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми", - добавили в VK.

Ранее из AppStore удалили приложение MAX. Пользователи IPhone перестали получать уведомления из мессенджера.