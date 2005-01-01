Повзрослевшая дочь Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова произвела фурор

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов сыграли свадьбу в 2005 году, а в 2006-м актриса родила дочь Татьяну. Когда девочке было 5 лет, ее родители развелись. После расставания у бывших супругов сохранились дружеские отношения, Татьяна регулярно видится с отцом и проводит с ним свободное время.

Наследнице знаменитостей уже 20 лет, но она не любит публичность. Пегова очень редко показывает свою единственную дочь в соцсетях, в основном актриса публикует кадры с работы. Лишь иногда она делает исключения. Так, во время отдыха у моря Ирина сняла серию селфи с наследницей. Кадры восхитили поклонников Пеговой.

"Юная Моника Беллуччи", "Какой красоткой выросла", "Жаль, что в актрисы не хочет, большая потеря для театра", "Прекрасная семья, они все мне очень нравятся", "Молодец девочка, умница и красотка", — высказываются пользователи Сети.

Татьяна как две капли воды похожа на отца, но отдельные черты лица унаследовала от мамы. Девушка не пошла по стопам родителей и выбрала для себя специальность экономиста.

Дочь Пеговой окончила престижную школу № 1520 имени Капцовых, которая считается одним из старейших образовательных учреждений столицы. Многие надеялись, что Татьяна пойдет по стопам матери и выберет карьеру актрисы, однако девушка об этом даже слышать не хочет. Звездную наследницу гораздо больше привлекает физика и математика. "Она экономист. Но я в этом ничего не понимаю", — делилась в одном интервью Пегова.