Жительница Алушты получила 5,5 года колонии за призыв разрушить Крымский мост

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма Аллу Бацюру* (включена Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности) к 5,5 года лишения свободы в колонии за призывы к подрыву Крымского моста.

Как уточнили в суде, женщина оставила интернет-комментарии в которых призывала к террористическому акту — к разрушению Крымского моста, который относится к критически важным объектам российской инфраструктуры.

Приговор пока не вступил в законную силу — стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что людям, ожидающим возвращения полуострова в состав Украины, необходимо понять: этого никогда не произойдет. Политик подчеркнул, что у него "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам", а также предупредил, что "вредить здесь никому не дам".

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов