В Сеченовском университете торжественно вручили дипломы

В крупнейшем медицинском вузе страны - Сеченовском университете - сегодня выпускной. На торжественной церемонии молодым специалистам вручили дипломы.

После официальной части началась яркая концертная программа. В этом году учебное заведение окончили свыше четырёх с половиной тысяч человек. Среди них представители и более чем 50 зарубежных стран. Сотни выпускников были отмечены медалью "Преуспевшему".

С напутственной речью выступил ректор вуза, отметив, что обучающиеся получили в том числе и востребованные дополнительные навыки, такие как работа с IT-технологиями и искусственным интеллектом.

"Представьте себе, что из всех выпускающихся 57 процентов - это отличники. Мы сегодня готовим наших выпускников с опережением на 5-10 лет, если мы этого делать не будем, вы понимаете, что врачу будет сложно работать в лечебных учреждениях, потому что технологии очень быстро идут в систему здравоохранения, технологии очень быстро применяются в клинической практике, и наши специалисты к этому готовы", - рассказал Пётр Глыбочко, ректор Сеченовского университета, академик РАН.