Минюст предложил новое ограничение для иноагентов

Все сделки иностранных агентов в России следует проводить через нотариусов, чтобы иноагенты не могли обойти обязанность использования специального счета. Такую инициативу озвучил в четверг, 25 июня, заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко.

Политик рассказал, что для обхода требования об использовании спецсчетов, доступ к которым можно получить лишь после снятия статуса иноагента, недобросовестные граждане передают свое имущество для распоряжения другим лицам — например, по брачному договору или договору доверия.

Чтобы закрыть эту лазейку, в Минюсте "немного поработали в этом направлении" и предлагают "попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса", цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на спецсчета нужно зачислять и пенсии иноагентов, если они являются получателями таких выплат по российскому законодательству. Политик выразил недовольство тем, что "человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России".

В Минюсте отмечали, что избежать ответственности за свои проступки и преступления иноагентам не удастся: "Все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну, им придется отсидеть тот заочный приговор".