Собянин: Строим путепровод через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

В Москве началось строительство путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Благодаря ему жители Коммунарки и Южного Бутова получат современную транспортную инфраструктуру.

Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Проект реализуют в рамках четвертого участка новой трассы. Путепровод соединит Проектируемый проезд 816 с улицей Поляны. Он будет четырехполосным. Со съездом в сторону Калужского шоссе. На время работ движение по магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе организуют по временной схеме. Завершить строительство планируют в следующем году.