Более 600 фасадов жилых домов приведут в порядок в Москве в этом году

Соединить прошлое и будущее! Более 600 фасадов жилых домов приведут в порядок в Москве уже в этом году по программе капремонта. Точные расчёты, индивидуальные проекты, сложные технологии. Но город не просто обновляет многоэтажки, а бережно сохраняет архитектурное наследие и свою историю. Ведь нередко старые стены помнят людей, без которых немыслимо культурное достояние страны.

Это здание на Комсомольском проспекте — яркий образец советской неоклассики 1955 года. Сложная форма в плане, эркеры, мезонины, кронштейны балконов. А еще стены, которые сохранили память о народном артисте СССР Олеге Янковском, который прожил здесь более 20 лет. В рамках капитально ремонта специалисты первым делом восстановили фасад.

"Провели необходимые работы по восстановлению декоративных элементов- это и рустованная поверхность, и венчающий карниз и соответственно обновили водосточную систему. Здесь была расчистка фасадов, расчистка поверхности декора, биоцидная обработка поверхностей фасадов, ну и, конечно, возвращение именно в первозданный цвет", - рассказал Даниил Лосин, советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта.

А вот чтобы приступить к ремонтным работам в этой восьмиэтажке на Ленинском проспекте, рабочим сперва пришлось разработать отдельный проект, учитывая все особенности здания. Тем более, что с момента постройки капитального ремонта здесь не проводилось.

"Это замена инженерных коммуникаций по водоснабжению. Это холодная, горячая вода. Водоотведение - это, скажем так, магистральная часть. Это то, что у нас водоотводящие лоты и трубы, находящиеся в подвальной части здания. Плюс, мы замену предусмотрели теплоснабжения", - сообщил Павел Жилин, представитель подрядной организации.

От сталинского неоклассицизма к хрущёвской утилитарности. Дом на Фрунзенской улице 1958 года постройки - яркий пример переходного периода в истории архитектуры. Здесь на фасаде уже нет монументальности и обилия декора. Основной акцент - на комфорте.

"Достаточно уютный двор у него, достаточно хороший. Надо сказать, что здесь достаточно высокие потолки. В доме всего 8 этажей, 108 квартир, эти квартиры очень просторные", - отметил Галина Щепеткова, экскурсовод, москвовед.

Интересно, что на пике своей карьеры сюда переехал жить и актер театра и кино Евгений Леонов. В рамках работ специалисты восстановили внешние стены, вернув фасаду его яркий и свежий вид. А ещё заменили входные двери, установили новые стеклопакеты и обновили электрику. Так капитальный ремонт не только продлевает жизнь стенам, но и становится своеобразным мостом между эпохами.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В неё включено более 30 тысяч домов. В планах специалистов на этот год — привести в порядок 600 фасадов