Более 10 городских энергообъектов украсили яркими рисунками

Произведения искусства на фасадах. Более 10 городских трансформаторных подстанций и других энергообъектов с начала года украсили яркими рисунками.

Вот так сейчас завершается работа на Каланчевской улице. Там на фасаде здания появился электромонтёр с лампочкой в руке. Труд этих специалистов часто недооценивают. А мурал напоминает, что благодаря именно им в доме и на улице всегда есть свет. Хотя художники при создании эскиза учитывают и практические нюансы.

"Здесь достаточно маленький, камерный очень такой уютный двор. И нам захотелось его немножко визуально расширить, визуально продлить его. Потому что, если бы мы нарисовали какое-то просто изображение сплошное, то, возможно, оно бы давило, и, наоборот, мы бы теряли вот это пространство, оно бы сузилось, и мы добились бы обратного эффекта", - рассказал Филипп Гаврилов, художник, основатель проекта "Украсим город!"