После драки в столичном метро один человек оказался в больнице

В Москве возбуждено уголовное дело по факту драки в столичном метро. В результате потасовки в больнице оказался один человек, его состояние оценивается как тяжёлое.

Всё произошло у турникетов на станции "Автозаводская". Между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области возник конфликт. В итоге от сильного удара по лицу один из гостей столицы упал на пол и потерял сознание.

"Согласно заключению медиков, здоровью протерпевшего причинён тяжкий вред. Двое его товарищей в госпитализации не нуждались. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.