В школе юных кинологов учат правильно воспитывать собак

Лежать бы сейчас на диване да тапки грызть… но заставляют учиться. Собачьи морды полны тоски, но это всего второе занятие в школе юных кинологов. Здесь ребят учат правильно воспитывать любимцев. Кокер-спаниелю Микки сложнее всего лежать - хочется ведь бежать. Помогает любимое лакомство и постоянная смена заданий.

Рей - настоящий отличник: все команды выполняет чётко, с первого раза. Никаких рывков и повторов. Ловит каждое слово хозяйки. Тренер словно ставит замысловатый танец. На площадке не просто отрабатывают команды "сидеть" и "лежать". Каждое упражнение - игра, где пёс учится думать и доверять человеку.

Всего в программе 27 лекций, каждая по 15-20 минут. Тут обо всем понемногу: как кормить, лечить, воспитывать, дрессировать, даже как "дорасти" до выступлений на выставках и соревнованиях. Более того, сюда могут прийти и те, у кого собаки еще нет.

"Тем, кто хочет взять щенка – очень разумно подойти к выбору породы вначале, к выбору пола, а потом уже к выбору конкретного щенка. Собака, неважно какая – серьезное решение, чтобы его принять, нужно быть ответственным человеком", - отметил Евгений Цигельницкий, зоотехник-кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации (РКФ), автор книг и методических пособий.

Лабрадор Джони уже делает успехи: не реагирует на посторонних, прилежно занимается, все команды выполняет. Его хозяйка Маша признается - сама учится вместе со своим питомцем, ведь у нее это первая собака.

Пудель, овчарка, колли - порода не важна, на занятия можно прийти с любой собакой. Ведь даже самый маленький, но невоспитанный пес может быть опасным и для окружающих, и для самого хозяина.

Специалисты советуют заниматься по 10–15 минут ежедневно, а не часами раз в неделю. И если хозяин сам будет последователен, пёс ответит преданностью и идеальным послушанием.