Бородина заявила, что не балует дочек: "Мару вообще ничего не надо. Она ездит на метро"

Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей. Старшую — Марусю — телеведущая родила в браке с бизнесменом Юрием Будаговым, а младшую — Теону —от предпринимателя Курбана Омарова. Девочкам сейчас 16 и 10 лет соответсвенно.

Бородина уверяет, что ее дочери не растут избалованными. По словам телеведущей, Теона и Маруся четко знают, что им можно, а что нельзя. Сама Ксения не выносит детских капризов.

"У меня пунктик насчет капризов детей — я этого на физическом уровне не выношу! Скажете, это потому что мне в детстве не разрешали капризничать? Мама — да, а вот бабушка баловала и разрешала все! При этом с ней я капризов не устраивала и всегда получала то, что хотела", — заявила Бородина.

По словам звезды "Дома-2", старшая дочь пошла в нее, а вот с младшей были проблемы. "С Теоной было сложнее, но я всегда занималась ее воспитанием — и сама, и вместе с нашей великолепной няней. На меня где залез, там и слез!" — поделилась телеведущая.

Ксения не отрицает, что на детях не экономит. Старшей дочери она дарит брендовую одежду, а младшей — косметику. При этом Маруся не выпрашивает подарки и готова обходиться малым количеством вещей, с Теоной дела обстоят иначе.