Кремль предложил моментальное решение проблемы удаления российских приложений из App Store

Россия ждет от Apple разъяснений по поводу удаления приложений VK и дочерних сервисов. Об этом заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что странный шаг американской корпорации "бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы". Затронуты интересы десятков миллионов пользователей по всему миру, не только в России.

Дмитрий Песков заявил, что до каких-либо выводов "наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом", потребовав разъяснений. При этом политик напомнил, что Apple не впервые удаляет из AppleStore российские приложения, что ставит под вопрос надежность этой компании как поставщика коммерческих услуг.

Пока идет разбирательство, пресс-секретарь президента предложил активным пользователям "моментальное решение проблемы" в виде перехода с "яблочной" операционки и гаджетов на Android и "наши системы", сообщает ТАСС.

Ранее в Apple подтвердили, что удаление российского национального мессенджера MAX ("Макс") из магазина приложений AppStore связано с санкционной политикой. При этом президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что национальный мессенджер успел занять устойчивые позиции на рынке, поэтому пользователи MAX будут переходить с iPhone на другие смартфоны.