Россия изучит юридические варианты реакции на планы британских властей продать нефть с танкера Smyrtos. Об этом рассказал в четверг, 25 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал по просьбе журналистов на публикации западных средств массовой информации о том, что Лондон изучает возможность изъятия нефти с захваченного танкера, чтобы продать ее с торгов и потратить вырученные деньги на военные нужды киевского режима.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, речь идет об экспроприации и продаже ресурсов, добытых "пиратскими методами". Однако "британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось".

Однако Россия не оставит это без внимания: "Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы". Песков призвал не питать сомнений насчет того, что ответ ждет и тех, кто будет принимать решения о продаже украденной нефти, так и тех, кто эту нефть купит, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупредил, что любые попытки организовать морскую блокаду нашей страны, предпринимаемые недружественными государствами, встретят жесткий отпор — прорывать пресловутую блокаду будет российский Военно-морской флот, готовый "охладить пыл западных корсаров".

Российский лидер Владимир Путин, комментируя тягу недружественных западных стран к воровству чужих ресурсов и активов, поинтересовался: "Интересно, кто кого учит? Вороватая верхушка Украины от европейцев учится? Или европейцы учатся у украинской верхушки?"