Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности

Обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими странами-соседями обсудили сегодня постоянные члены Совбеза России.

Оперативное совещание в режиме видеоконференции провел Владимир Путин из Кремля. В разговоре приняли участие председатель правительства, спикер Государственной думы, сотрудники администрации президента и руководители силовых ведомств.