Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности

Обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими странами-соседями обсудили сегодня постоянные члены Совбеза России.
Оперативное совещание в режиме видеоконференции провел Владимир Путин из Кремля. В разговоре приняли участие председатель правительства, спикер Государственной думы, сотрудники администрации президента и руководители силовых ведомств.
"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас 2 вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй - наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас: директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", – отметил Путин.