Собянин: Начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". В этом году команды будут решать задачи по созданию продуктов для города и бизнеса, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Это самый масштабный международный хакатон, проходящий в России. Его участники разрабатывают цифровые сервисы в области искусственного интеллекта, автоматизации городских процессов, беспилотных технологий, цифрового моделирования.

Принять участие могут специалисты из любой точки мира. Победители конкурса получат по миллиону рублей и смогут реализовать свои изобретения. Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до 14 сентября.