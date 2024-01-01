Алена Хмельницкая публично обратилась к младшей дочери от Тиграна Кеосаяна: вот что произошло

Младшая дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна встретила первый день рождения без папы. Ксении исполнилось 16 лет.

Актриса в важный день обратилась к наследнице. Хмельницкая разместила на своей странице в соцсети трогательный пост.

"В это сложно поверить, но сегодня моей младшей доченьке 16 лет! Я так люблю тебя, моя планета Ксюшон, так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы рядом с тобой оказывались хорошие люди", — обратилась Алена к девочке, пожелав ей наслаждаться беззаботностью. "Я всегда с тобой!" — пообещала звездная мама.

Ранее звезда сериала "История его служанки" рассказывала о ее непростом характере своей младшей девочки. "Она очень противоречивая, колкая, резкая, огрызающаяся… Проблемы возникают на ровном месте, внезапно", — делилась Алена в одно из интервью.

Напомним, Хмельницкая и Кеосаян прожили вместе около 20 лет. В этом браке родились две дочери — Александра и Ксения. После развода режиссер со своей бывшей женой сохранил дружеские отношения и обожал дочерей.

Девочки потеряли папу в сентябре 2025 года после девяти месяцев комы. В конце 2024 года кинодеятель пережил клиническую смерть, его госпитализировали, но вскоре Кеосаян впал в кому. Режиссеру было всего 59 лет.

В последний путь Тиграна проводили 28 сентября. Траурная церемония прошла в Армянской церкви в Москве. Проститься с режиссером пришли многие знаменитости, а обе жены Тиграна — Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян — плакали у гроба.