Французские военные задержали близ берегов Сицилии танкер Deliver, который в Европе считают частью "теневого флота" России по перевозке подсанкционных энергоносителей.

Как заявил в четверг, 25 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, этот "новый шаг против "теневого флота", осуществленный через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, демонстрирует решимость европейцев".

Сервис Marine Traffic, на который ссылается "Интерфакс", уточняет, что танкер Deliver под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.

За три недели до этого французские правоохранители пригрозили конфисковать танкер Tagor, который считают частью "теневого флота" России, а капитана судна отправить в тюрьму. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание танкера в Атлантическом океане проявлением европейского правового нигилизма и напомнила, что международное морское право запрещает принудительное изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства.

Тем временем в Кремле рассказали, что Россия изучит юридические варианты реакции на планы британских властей продать нефть с танкера Smyrtos. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что речь идет об экспроприации и продаже ресурсов, добытых "пиратскими методами". Однако "британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось".