И. о. президента Венесуэлы поблагодарила Владимира Путина за соболезнования

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования народу и властям Венесуэлы в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на страну. Разрушительное землетрясение унесло жизни более чем 160 человек.

Как написала в социальных сетях уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, Каракас признателен Москве за соболезнования и слова солидарности в свете случившейся трагедии.

Боливарианская Республика искренне благодарит правительство и народ Российской Федерации за проявления поддержки в этой сложной ситуации, которые еще раз подтверждают стратегические связи двух государства, подчеркнула Родригес.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов лично пообщаться с и.о. президента Венесуэлы у Владимира Путина в настоящее время нет, сообщает РИА Новости.

По данным CNN, пока известно о 164 жертвах и 971 пострадавшем в результате землетрясения. Однако эти цифры далеки от окончательных — разборы завалов идут полным ходом. Делси Родригес в координации с ООН занимается организацией отправки в Венесуэлу иностранных спасателей и обсуждает с Международным валютным фондом создание фонда восстановления венесуэльской экономики.