Минцифры попросило ФАС проверить Apple после удаления российских приложений

Министерство цифрового развития России просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оперативно проверить исполнение российского законодательства американской компанией Apple.

Минцифры выразило возмущение решением Apple удалить из своего магазина приложений App Store приложения VK при полном игнорировании их социальной значимости для русскоязычных, в том числе для предупреждения пользователей о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Ведомство сочло действия Apple проявлением недобросовестной конкуренции, продиктованным защитой интересов зарубежных платформ.

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин, которого цитирует РИА Новости, назвал случившееся очередным актом цифровой дискриминации российских граждан. Особый цинизм ситуации Немкин усмотрел в том, что VK не находится под санкциями и не фигурирует в каких-либо санкционных списках. Напомним, удаление мессенджера MAX из своего магазина приложений Apple оправдала именно санкциями.

Эксперт по информационным технологиям Владимир Зыков счел действия Apple цифровым произволом – компания лишила миллионы российских пользователей доступа к привычным отечественным сервисам без какого-либо предупреждения и разъяснений: "Человек купил iPhone за свои деньги, сервисы работают в России, пользователи хотят ими пользоваться, но Apple решает за них, что им можно устанавливать, а что нельзя".