Кейт Миддлтон отчитала родную мать за фривольное поведение

Говорят, Кейт Миддлтон поставила на место свою маму Кэрол. Инцидент случился прямо на престижном светском мероприятии.

На днях в Великобритании состоялись королевские скачки Royal Ascot. На легендарном мероприятии появились король Карл III с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, сестра короля, принцесса Анна, и многие другие представители британской аристократии.

Не оставила без внимания королевские скачки и мать Кейт Миддлтон Кэрол. Причем она так эмоционально вела себя на мероприятии, что Кэтрин пришлось ее успокаивать. Более того, в Сети ходят слухи, что Кейт отчитала мать за то, что та умудрилась похлопать по лицу дочь принцессы Маргарет леди Сару Чатто.

В Сети распространились фото, на которых видно, что старшая дочь обращается к Кэрол Миддлтон, что-то ей говорит и даже придерживает за руку.

Ходят слухи, что Кейт в нервозном состоянии из-за скорого приезда в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл вместе с детьми Арчи и Лилибет. Опальная парочка едет на мероприятия, посвященные старту обратного отсчета до "Игр непокоренных". А еще якобы они намереваются встретиться с королем Карлом III.

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