Вашингтон настаивает на "готовности играть конструктивную роль" по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе брифинга, что Соединенные Штаты "по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль" в переговорах по Украине.

По словам главы Госдепа, на саммите в Анкоридже "были лишь предложения, а не соглашения".

"Если бы было соглашение, у нас бы завершилась война", - добавил Рубио.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ему не хотелось бы "даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима".

Вместе с тем Bloomberg пишет, что позиция Дональда Трампа по украинскому кризису изменилась под влиянием лидеров ЕС. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".