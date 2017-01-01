Не зря Уильям закатил скандал: вот что задумали Меган и Гарри во время визита в Британию

Герцог и герцогиня Сассекские в середине июля посетят Великобританию. Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в старте обратного отсчета до начала "Игр непокоренных".

Предполагается, что они встретятся с королем. Однако принц Уильям выступил категорически против визита Сассекских во дворец. Он уверен, что американские гости едут не ради встречи с родственниками, а чтобы собрать материал для новых фильмов и мемуаров.

И похоже он прав. По данным американских СМИ, спортивное мероприятие — только предлог. Как выяснил портал RadarOnline, герцогиня Маркл привезет с собой в Британию целую съемочную группу. Меган планирует отснять материал для нового проекта для Netflix в поместье Элторп — родовом имении семьи Спенсер, где похоронена принцесса Диана.

На официальном сайте Элторпа указано, что летний сезон экскурсий продлится с 1 июля по 26 августа, однако 10 и 11 июля поместье будет закрыто для публики. Это подтверждает слухи о намерениях Маркл, ведь именно в эти даты американка прилетит в Бирмингем.

Посещение дома и могилы Дианы, расположенных менее чем в часе езды от Бирмингема, могло бы стать самой эмоциональной частью документального фильма, особенно если семье не удастся получить разрешение на съемки в королевских резиденциях.

Сейчас поместьем владеет дядя Гарри Чарльз Спенсера. Сассекским придется согласовать проведение съемок с ним. Но, учитывая, что в Элторпе уже снимали документальные проекты, вряд ли Спенсер откажет племяннику.

Напомним, что Меган впервые посетила могилу Дианы вместе с Гарри ещё в 2017 году, когда они встречались. "Наконец-то я привёз девушку своей мечты домой, чтобы познакомить её с мамой. Мы немного постояли, обнявшись. Затем я подошёл первым. Я положил цветы на могилу. Потом дал Меган возможность побыть одной и мысленно поговорил с мамой — сказал, что скучаю по ней, попросил её о наставлении и ясности", — писал принц в своих мемуарах "Запасной".