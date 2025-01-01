Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не заключали никаких соглашений в ходе саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом объявил в четверг, 25 июня, глава Госдепартамента Марко Рубио.

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, на Аляске "было сделано лишь предложение" относительно урегулирования конфликта на Украине.

При этом какого-либо обязывающего соглашения "там никогда не было", хотя Вашингтон по-прежнему готов играть конструктивную роль в попытках дипломатического разрешения украинского кризиса, цитирует Рубио РБК.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия призывает Соединенных Штаты осознать меру их ответственности за реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита глав государств на Аляске.

Однако на фоне отсутствия каких-либо реальных сдвигов глава российской дипломатии Сергей Лавров предположил, что Анкоридж был изначально задуман лишь для того, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Как подчеркнул политик, "на деле получилось так, как получилось".