Назван новый способ борьбы с борщевиком

Борщевик планируют выжигать ультрафиолетовыми лампами по ночам, чтобы уменьшить число и площадь ядовитых зарослей. Искать их будут с помощью беспилотников.

Дело в том, что биоритмы у растений и людей похожи — днем они растут, ночью копят силы и отдыхают. Изобретатели больше не дадут борщевику качественно восстанавливаться: специальные системы будут в темное время суток светить на кусты. Так собьется режим, и борщевик не сможет нормально цвести и давать семена.

Чтобы провести испытания нового способа борьбы с ядовитым сорняком, ученые скупили списанные ультрафиолетовые лампы в больницах. Все прошло успешно.

Новые световые комплексы планируется поставить вокруг населенных пунктов, дорог и полей, где больше всего зарослей, сообщает Mash.

Напомним, что с 1 марта в России действует норма федерального закона, которая обязывает владельцев земельных участков уничтожать инвазивные растения. В это список внесены ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского.

Они подлежат уничтожению в 43 районах России, включая Лесостепной район европейской части, Карельский таежный район и Северо-Кавказский горный район.