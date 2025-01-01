В Госдуме рассказали о новом порядке начисления пенсии с 2027 года

С 1 января 2027 года в России введут автоматическое назначение страховой пенсии по старости — гражданам не придется подавать заявления и лично посещать Социальный фонд. Об этом рассказал в четверг, 25 июня, заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В рамках этого нововведения Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста. При отсутствии оснований для автоматического назначения пенсии или нехватке каких-либо документов гражданина должны предупредить за 30 дней до достижения пенсионного возраста.

О назначении выплаты гражданина уведомят в течение трех рабочих дней. При этом у будущего пенсионера сохранится право отказаться от автоматической выплаты, если он по каким-то причинам не хочет ее получать.

Исключением станут обладатели стажа работы за границей — его придется подтверждать посредством личного обращения в Соцфонд, подчеркнул Панеш в интервью агентству "Прайм".

Ранее заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" экономического факультета РУДН Лариса Сорокина напомнила, что забрать накопительную пенсию можно по достижении определенного возраста: с 55 лет — женщинам, с 60 лет — мужчинам. В 2025 году это можно сделать в виде разовой выплаты, но только если величина накоплений не превышает 412 тысяч рублей.

Тем временем министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что пенсионные средства "молчунов", которые до сих пор не распорядились своими накоплениями, могут стать частью механизма долгосрочных сбережений. Как подчеркнул политик, подобный подход поможет сделать так, чтобы "этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций".