Школьникам удвоят начальную военную подготовку

С 1 сентября для учащихся 6–11-х классов в рамках школьного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" начальная военная подготовка вырастет с 20% до 50% учебного времени.

В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в "Максе".

Ранее стало известно, что в России может появиться дополнительный пятидневный семейный отпуск для школьников. По заявлению родителей ученик сможет оформить до пяти дней пропуска в течение учебного года, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Как ожидается, официальный пятидневный отпуск решит все споры – пропущенные дни не будут учитываться как пропуски без уважительной причины. Ученик обязан будет самостоятельно освоить пропущенный материал.

Предполагается, что подобная мера укрепит семейные ценности, а совместные поездки расширят кругозор ребенка. Обращение уже направлено министру просвещения России Сергею Кравцову.