Россия в качестве ответной меры закрывает консульство Румынии в Петербурге

Министерство иностранных дел России сообщило, что 25 июня в ведомство был вызван посол Румынии в России Кристиан Истрате.

Ему было сообщено, что генконсул Румынии в Санкт-Петербурге объявлен persona non grata. Кроме того, Россия закрывает расположенное в Петербурге консульское учреждение этой страны.

Как уточнили в МИД, это ответ на отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata.

Ранее гражданин Румынии получил 15 лет по делу о шпионаже в пользу ВСУ. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".