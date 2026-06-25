"Не "пылить и кричать": Лукашенко отправил послание представителям Зеленского

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым затронул тему украинского кризиса. Белорусский президент сделал несколько заявлений.

Например, Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время Украина является разменной картой в большой игре. При этом он подчеркнул, что Минску не нужно втягиваться в конфликт. Однако если это все же случится, то "качество войны мгновенно изменится", сообщает ТАСС. Именно такое послание отправил Александр Лукашенко своему коллеге Владимиру Зеленскому через его представителей, которые недавно были в Минске.

Кроме того, белорусский президент призвал Киев договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать", уточняет РИА Новости. Он отметил, что Минску нужен мир с гарантией, что Россию и Беларусь не будут пытаться обмануть. В любом случае, заверил Лукашенко, Беларусь будет рядом с Россией.

Накануне, 24 июня, председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный представитель России при организации Виктор Васильев указал на обострение ситуации на границе Украины и Беларуси. Как подчеркнул политик, говоря о ситуации на украино-белорусской границе, "пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой".