Принц Уильям схватился за голову, узнав, что Карл III предложил Гарри и Меган

Между принцем Уильямом и Карлом III возник серьезный конфликт после того, как король предложил Гарри и Меган Маркл разместиться в Букингемском дворце во время их поездки в Великобританию. Наследник престола схватился за голову, узнав решение отца.

Герцог и герцогиня Сассекские планируют посетить Лондон и Бирмингем в июле. Они прилетят в Британию с детьми Арчи и Лилибет. Вся семья примет участие в мероприятиях, связанных с "Играми непокоренных" — международными соревнованиями для раненых и больных военнослужащих, которые основал Гарри.

По словам источников, король предложил семье сына жилье и необходимые меры безопасности на время визита. Это вызвало жаркие споры во дворце.

"Есть члены семьи, которые приветствовали бы потепление отношений. Но есть и такие, как Уильям, которые считают, что раны последних лет ещё слишком свежи. Доверие было серьёзно подорвано, и многие не верят, что его можно восстановить за один день", — уверяют инсайдеры.

Принц Уэльский опасается, что Гарри и Меган едут в Британию не ради встречи с отцом, они наверняка готовят новое шоу или книги, где в очередной раз выставят королевскую семью в дурном свете. Камилла Паркер-Боулз согласна с Уильямом и уже объявила мужу, что уедет подальше из Лондона на время визита Сассекских.

"Проблема не столько в самом визите, сколько в том, что произойдет потом. Любой разговор, встреча или частный семейный момент теперь рассматриваются через призму вопроса: может ли это однажды появиться в очередном проекте Гарри и Меган? Именно эта неопределённость вызывает тревогу", — отметил источник из дворца.

Несмотря на скандал, инсайдеры утверждают, что король идет навстречу Гарри, чтобы сохранить связь с сыном и внуками. Карл III всеми силами пытается вернуть в семью мир.

"Король ясно дал понять, что не хочет закрывать дверь перед Гарри. Их отношения сложны, но за кулисами между ними было больше контактов, чем многие думают. Предложение предоставить жильё — это не только практическая мера, но и символический жест. Оно показывает, что Гарри по-прежнему здесь желанный гость", — пояснил инсайдер.

Уильям же, как отмечают информаторы издания RadarOnline, находится в состоянии войны с отцом из-за этого вопроса. Он пытается не допустить, чтобы Гарри размещался в любых королевских резиденциях, поскольку фактически считает брата шпионом, который собирает материал для своей следующей книги или документального фильма о собственной семье.