Стартует X Международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о проведении X Международного фотоконкурса "Русская цивилизация".

Прием конкурсных работ осуществляется в электронной форме на официальном сайте проекта в период с 28 июня по 12 октября. К участию приглашаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане в возрасте от 18 лет - как профессиональные фотографы, так и любители, независимо от места жительства и рода занятий.

Каждый участник вправе представить на конкурс от одной до пяти фотографий в каждой из семи номинаций. Максимальное количество работ от одного автора - 35.

Узнать подробности можно здесь.