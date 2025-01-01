Тверь приняла V тур Бизнес-Лиги "Матч ТВ" по тэг-регби

В Твери впервые состоялся масштабный турнир по бесконтактному регби (тэг-регби), собравший на стадионе "Юность" 24 корпоративные команды крупнейших российских компаний, госучреждений и департаментов.

Среди участников и гостей: представители московской и федеральной власти, бизнеса, IT-компаний и общественных организаций. Соревнования организованы Регби-клубом ЦСКА и телеканалом "Матч ТВ" при поддержке Российского спортивного фонда, Федерации регби России, компании "Восток-Медиа" и SA Media Group.

Победителями в дивизионах "Корпоративный" и "Спортивный" стали команды, до этого ни разу не побеждавшие в игровых турах – X5 Group и сборная Тульской области "Интеллект" соответственно.

Заключительный игровой тур Бизнес-Лиги "Матч ТВ" сезона 2025/2026 состоится в сентябре в Рязани.