Российские средства ПВО отразили очередной налет украинских беспилотников на территорию Россию. Как сообщили в Минобороны, были перехвачены 660 БПЛА самолетного типа.

В ведомстве отметили, что беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что ВС России удалось расширить зону контроля в Константиновке. Военные сообщили, что в "огневых котлах" в центральной части и на востоке российские штурмовики начали ликвидацию террористов из запрещенной в России группировки "Азов" и иностранных наемников. По сути, это последние отряды, на которых еще как-то держится сопротивление.