По северной окраине Константиновки плотно бьют "Грады", пушки и беспилотники. Российские штурмовики, при поддержке артиллерии сегодня выходят на улицу Тимирязева. Это ключевая точка в операции по освобождению города.

Нет, штурм еще не завершен. Но по ту сторону проспекта больше нет высотных зданий, только частный сектор. А значит у националистов, по крайней мере в этой части Константиновки, больше нет надежных бетонных убежищ, способных защитить от бомб и снарядов. В лучшем случае, и без того разрушенные дома и сараи.

Пока бандеровцы прижаты огнем, штурмовики на свой страх и риск выводят из Константиновки мирных жителей. Единственная тропа - через перелесок. Бойцы предупреждают - ни пол шага в сторону, мины, поэтому - только прямо. Видно, что беженцы - в основном пожилые. Вышли в чем были. С собой только по бутылке воды. Людей отводят в тыл. Короткая передышка в блиндаже. Затем всех в пикап и сразу эвакуация, подальше от переднего края.

Но в Константиновке и деревнях вокруг соседнего Доброполья остаются еще десятки стариков. Вот бойцы готовят им посылку. В корпус беспилотника укладывают консервы, сухпайки, галеты, пакетированные супы. Люди живут впроголодь. Бандеровцы разворовали все, что было из запасов. Магазины не работают. В огород не выйти. Вокруг сел идут ожесточенные бои.

Несколько минут в воздухе - и дрон идет на посадку. Подходящего места нет. Оператору приходится опускать машину буквально в пике. Но посылка не повреждена. И пока бандеровцы не переполошились, старики спешат забрать продукты. Бойцы говорят - бросить людей не могли. Поэтому пришлось проявлять смекалку и перекраивать ударный дрон в гражданский.

В Харьковской области российские войска прорвали оборону ВСУ в районе села Земляной Яр и с рассветом начали его штурм. Освобождение этого "населенника" станет отправной точкой в освобождении от националистов всей северо - восточной части Харьковщины. Только за последние несколько дней группировка "Север" отбросила бандеровцев от российских границ еще на 7 километров.

Серьезные потери, которые не возместить в ближайший месяц, у ВСУ в Сумской области. Российская авиация разбомбила крупнейший склад, где находились установки "Хаймарс". От комплексов остались лишь обломки, которые не пригодятся даже на запчасти.