В зале - делегации из 40 государств. Главное отличие этого года - то, что Владимир Зеленский решил остаться дома. Вместо себя отправил отдуваться премьера Юлию Свириденко. Она в первом ряду. По левую руку - хозяин саммита Дональд Туск. По правую - президент Литвы Гитанас Науседа. Оба во время исполнения украинского гимна - с унылыми лицами.

С трудом произнося английские слова, Свириденко со сцены благодарит собравшихся за помощь. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сыплет обещаниями, для Украины денег никогда не жалко: "Процветающая Украина завтрашнего дня требует масштабных инвестиций уже сегодня. Европейский союз предоставил 200 миллиардов евро экономической, финансовой и военной поддержки. И в течение следующих двух лет мы предоставим еще 90 миллиардов евро. И сегодня мы перечисляем первый транш в рамках этого кредита - ровно 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи".

Делегация Украины аплодирует. Глава Еврокомиссии подчеркивает: военная и промышленная интеграция ЕС с киевским режимом уже запущена. Германия производит разработанные Украиной дроны. Дания же в скором времени начнет делать топливо для ракет "Фламинго". Впрочем, на прямые военные нужды пойдет только две трети из выделенных Евросоюзом денег. Оставшаяся треть - на бюджетную и экономическую поддержку.

Выступая со сцены, канцлер Германии призвал к началу переговоров с Россией. Впрочем, условие озвучил то же, какое ставит киевский режим: заморозка конфликта по линии фронта.

"Сегодня здесь, в Гданьске, мы выполняем то, что обещали. Фонд объединяет Германию, Польшу и Францию, мы хотим привлечь значительные частные инвестиции в стратегические секторы экономики Украины, инфраструктуру, энергетику, промышленность, логистику. Инвестируя сейчас и привлекая долгосрочный капитал, Европа посылает четкий сигнал. Мы верим в будущее Украины в европейской семье", - сказал Фридрих Мерц.

Правда, судя по всему, речь о семье неблагополучной. Конференция в Гданьске проходит в момент, когда Киев и Варшава переживают существенный кризис в отношениях. В зале нет не только Зеленского. Нет там и президента Польши Кароля Навроцкого. Истеблишмент расколот. Виной всему решение главаря киевского режима присвоить одному из украинских военных подразделений название в честь запрещенной в нашей стране Украинской повстанческой армии. Тема волынской резни для поляков слишком острая, чтобы закрывать на нее глаза во имя благополучия Зеленского и его свиты.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер прямым текстом заявил: если Украина на данном этапе вступит в ЕС, Польша, вполне вероятно, может из него выйти. А тут еще и в европейском саду зреет очередной скандал. Газета Berliner Zeitung сообщает: против Урсулы фон дер Ляйен начато расследование. Виной всему - переписка в закрытом чате, в котором состояли ряд европейских лидеров и Зеленский. Конечно же, уволить главу Еврокомиссии омбудсмен, ведущий расследование, не сможет, но это очередной удар по репутации мадам-комиссара, которая требует прозрачности от всех, кроме себя.