Россия - очень мощная держава, а Украина - нет. Это слова, сказанные американским президентом Зеленскому еще год назад, тогда Белый дом клятвенно обещал прекратить конфликт на Украине. Но не смог. В первую очередь - продавить Киев пойти на уступки, что означало бы для киевского режима потерю миллионов, которые он зарабатывает на войне. Ветер теперь дует в другую сторону, разгоняя позитивный и конструктивный дух Анкориджа.

"Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, у нас бы завершилась война", - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

В общем, в очередной раз Белый дом поменял позицию. Не исключено - не без помощи генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он как раз в гостях у Трампа.

"У Зеленского все довольно хорошо. Послушайте, как ни посмотри, у него все довольно хорошо. По крайней мере, он держится. Много людей погибает с обеих сторон. Но я думаю, что у него все довольно хорошо. У него отличное оборудование, но у него также отличные люди. У него есть бойцы", - заявил президент США.

То, что генсек НАТО умеет залезать Трампу под кожу, называют чуть ли не главной причиной, почему бывшего премьер-министра Нидерландов Рютте назначили главой военно-политического блока.

До такой откровенной лести не опускался даже главный мировой попрошайка Зеленский. За полтора года второго правления Дональда Трампа генсек НАТО приезжает на поклон в Белый дом уже в пятый раз. Словно школьный учитель, подготовил конспекты. В возбуждении бегал по Овальному кабинету, тыкал в графики и рассыпался в комплиментах Трампу.

Отношения Трампа с союзниками по НАТО обострились в последние месяцы. В апреле американский президент заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из альянса, назвав организацию "бумажным тигром". Раскритиковал страны, входящие в НАТО, потому что те не всегда готовы поддерживать американские военные операции. Рютте вроде бы и согласился с этим. Но на правах сыночка вступил с папочкой в спор: "Это, строго говоря, не НАТО, а двусторонние обязательства. Все они выполнили свои обещания. И это привело к тому, что до 5000 американских самолетов вылетали из Европы. Я бы сказал, что было бы очень сложно действовать в отношении Ирана, не имея Европы в качестве платформы для проецирования силы Соединенных Штатов. Но опять же, вы правы. Есть также причины для разочарования. Так что это неоднозначная ситуация".

Чтобы не допустить развала НАТО, в Белый дом и отправили главного "заклинателя Трампа". И американский лидер согласился на следующей неделе посетить саммит альянса. Официально - только потому, что он пройдет в Турции, президент которой - его хороший друг.