Ликвидировал неонацистов: новые подвиги героев СВО

Примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Владимир Геенко, помощник гранатомётчика, оказывал поддержку штурмовой группе и обнаружил боевиков, которые пытались зайти с фланга в тыл наших военных. Проявляя мужество и отвагу, он занял огневую позицию и ликвидировал всех неонацистов из стрелкового оружия. Благодаря его действиям, задача была успешно выполнена без потерь среди личного состава.

Рядовой Артём Гринкин во время воздушной разведки обнаружил замаскированный пункт управления БПЛА противника, передал координаты артиллеристам, которые уничтожили позицию неприятеля. Это позволило нашим штурмовым группам беспрепятственно продвинуться вперед и закрепиться на важных рубежах.