Украинским грибникам облегчат переход белорусской границы

Белорусский президент Александр Лукашенко дал указание проработать механизмы, которые позволят гражданам Украины посещать приграничные белорусские леса для сбора грибов и ягод.

Пограничники Беларуси готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области, передает ТАСС.

Украинские грибники смогут пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Селище" рядом с деревнями Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области. Желающим собрать грибы и ягоды украинцам нужно будет идти за пропуском в местный погранотряд, написать заявление и оплатить сбор. Интересно, что собирать грибы и ягоды можно только с шести утра до восьми вечера.

Меж тем медведи все чаще выходят к людям в Подмосковье. Появление медведей в подмосковных лесах, по словам экспертов, становится нормой - их популяция стала больше, ареал обитания шире, а кормовая база, наоборот, снизалась из-за близкого соседства с городами и поселками, новыми дачными участками и СНТ.

Грибникам и туристам советуют быть внимательнее - не ходить поодиночке, в лесу разговаривать между собой или включать музыку - громкие звуки отпугивают животных. Если медведь оказался рядом, важно не паниковать и медленно отступать, не теряя зверя из виду.