Дети Елены Валюшкиной не хотят знать своего отца Александра Яцко

Елена Валюшкина была дважды замужем. Ее первым мужем стал Леонид Фомин, который был преподавателем будущей актрисы. Брак продержался более десяти лет. Во второй раз Валюшкина вышла замуж за актера Александра Яцко. В этом браке на свет появились сын Василий и дочь Мария. Однако в 2014 году стало известно о разводе пары.

Говорят, супруги расстались из-за измен. После развода Валюшкиной и Яцко их дети потеряли связь с отцом. "Отец, к сожалению, сделал все для того, чтобы дети с ним не общались", - отметила Валюшкина. При этом она подчеркнула, что никогда не препятствовала контакту Яцко с детьми.

Отметим, что актер давно устроил личную жизнь. Несколько лет назад у него родилась дочь. Однако с девочкой ее единокровные брат и сестра пока так и не познакомились. Нет желания общаться с Александром Яцко и у самой Елены Валюшкиной. "Что касается бывших мужей, они бывшие. Очень мне нужно с ними общаться…", - бросила актриса.

Ранее Яцко и Валюшкина делили одну квартиру. Актер там прописал дочь от новой возлюбленной. Актриса объявила, что одержала победу в этой битве. "Он, вероятно, хотел забрать, но мы отбили. Все получилось. Квартира как принадлежала мне, так и принадлежит. Сейчас там живет Вася", - рассказала артистка.

Сама же Елена с дочкой Марией живет в загородном доме, который снимает уже 25 лет. Он находится недалеко от Москвы, передает Starhit.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>