Борис Галкин упал на колени перед гробом Михаила Ножкина

Сегодня, 25 июня, состоялось прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Траурная церемония прошла в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя.

Почтить память артиста явилось множество людей, в том числе и знаменитости. Так, на прощании были замечены Сергей Маховиков, Александр Михайлов и многие другие. Появился на печальном мероприятии и известный актер Борис Галкин. В какой-то момент он подошел к гробу Михаила Ножкина и опустился перед ним на колени.

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Напомним, что любимый многими поколениями зрителей Михаил Ножкин скончался 23 июня, ему было 89 лет. В 1968 году артист сыграл роль разведчика Павла Синицына в фильме "Ошибка резидента". В этой картине он спел полюбившуюся многим песню на стихи Евгения Аграновича "Я в весеннем лесу пил березовый сок...".

Его другие известные роли - лейтенант Ярцев в фильме "Освобождение", князь Голицын в "Юности Петра", белый офицер Вадим Рощин в "Хождении по мукам".

А еще Михаил Ножкин был известен как драматург, поэт, автор слов к песням, которые известны практически каждому: "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Бессмертный полк".

Последний приют актер обрел на Ваганьковском кладбище.

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