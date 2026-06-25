Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам

Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении времени обработки документов на визу. Теперь оно составляет более 60 дней, в то время как ранее - 40 дней.

Уточняется, что увеличение сроков обработки документов связано "с высоким числом заявок", передает РИА Новости.

Ранее посольство Кипра в Москве сообщило, что с 13 июня прекращается подача заявлений через визовые центры BLS International. С 15 июня обращения о визах принимаются в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Дело в том, что с 13 июня истек срок действия договора с компанией BLS International. При этом в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг. Заявления, уточнили в посольстве, должны подаваться лично.