Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что сегодня Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине, передает РИА Новости.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, европейцы пытаются влезть или "просунуть физиономию" в переговорный процесс по Украине и диктовать свои условия. Также ЕС пытается спекулировать по теме возможных переговоров, хотя полностью увяз в поддержке терроризма Киева.

Как добавила дипломат, Берлин выжимает последние соки из своих граждан, чтобы закупить оружие для Украины. Похвалы же Евросоюза Зеленскому звучат как насмешка над здравым смыслом.

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