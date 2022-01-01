Российские ученые запатентовали новый способ точечной терапии рака

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новую технологию доставки химиотерапии.

Разработка использует диоксид кремния и полимерное покрытие, чтобы удерживать лекарство и высвобождать его только в кислой среде опухоли. Это позволяет снизить токсичность на организм и сократить частоту приема препарата.

Поверхность наночастиц модифицируют полиэтиленимином, за счет чего носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и контролируемо. Метод позволяет на 30% снизить токсическую нагрузку на организм пациента, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Ранее в Минобрнауки заявили о готовности к обсуждениям по возобновлению студенческих обменов с США. Также в ведомстве напомнили, что в рамках концепции, утвержденной Владимиром Путиным 5 сентября 2022 года, РФ продолжает развивать культурное, научное, образовательное и спортивное сотрудничество "с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США".