В Apple дали неожиданный ответ по поводу удаления приложений "ВКонтакте"

Приложения VK ("ВКонтакте") были удалены из App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций, сообщили в компании Apple. Организация объяснила, что соблюдает законы юрисдикций, в которых работает. При этом не уточняется, о каких именно санкциях идет речь, передает Forbes.

Из-за того, что приложения удалили из App Store, пользователи IPhone не получают уведомления о сообщениях на телефон.

Интересно, что в VK подчеркнули, что компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках.

Ранее Министерство цифрового развития России попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оперативно проверить исполнение российского законодательства американской компанией Apple. Минцифры выразило возмущение решением Apple удалить из своего магазина приложений App Store приложения VK при полном игнорировании их социальной значимости для русскоязычных, в том числе для предупреждения пользователей о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Ведомство сочло действия Apple проявлением недобросовестной конкуренции, продиктованным защитой интересов зарубежных платформ.