Западный маршрут марафона "Города-герои – города Героев" стартовал в Минске

Экипажи западного маршрута марафона патриотического проекта "Города-герои – города Героев" стартовали из Минска, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников в ходе прямого включения в ситуационном центре марафона, который располагается в Московской городской думе.

"Мы находимся в центре города-героя Минска. Буквально несколько минут назад председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Ивановна Кочанова дали старт марафону "Города-герои – города Героев" по территории Белоруссии. Все автомобили находятся в исправном состоянии, все члены экипажей чувствуют себя прекрасно. Все прошло на высоком организационном уровне", – сказал Шапошников.

Торжественная церемония старта состоялась на площади Победы в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. На маршруте марафона предусмотрены остановки на памятных местах, связанных с подвигами и судьбами народных ополченцев.

Как сообщил журналистам в ситуационном центре депутат Мосгордумы, член рабочей группы столичного парламента по реализации проекта "Города-герои – города Героев", руководитель Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, накануне в Минске в культурно-деловом центре "Дом Москвы" состоялся показ фильма режиссера Игоря Угольникова "По зову сердца" о подвиге бойцов Московского народного ополчения 1941 года. Также участники марафона высадили деревья на аллее городов-героев у Дома Москвы.

"Патриотический марафон проходит штатно. Экипаж западного маршрута стартовал из города-героя Минска. Команда северного маршрута двигается в город-герой Мурманск. Экипаж южного маршрута выдвинулся из Москвы в направлении наших городов-героев на южном направлении", – отметил Джетыгенов.

Он добавил, что в ситуационном центре в режиме реального времени собирается вся информация от участников марафона на всех трех маршрутах.